Мнение: профессия учителя в Молдове больше никогда не будет престижной

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил председатель профсоюза науки и образования Дмитрий Иванов.

С каждым годом в Молдове все больше ощущается нехватка педагогических кадров. Особенно это касается сельской местности. Усугубить ситуацию, по мнению председателя профсоюза науки и образования Дмитрия Иванова, могут и изменения в Кодексе об образовании, обязывающие всех педагогов лицеев обладать дипломом магистра.

"Профессию педагога сейчас выбирают, в основном, только те, кому, по каким-либо причинам не удалось поступить на другой факультет. Причем, они заранее знают, что никогда работать по этой специальности не будут", — заявил Дмитрий Иванов.

Эксперт также отметил, что в настоящее время профессия учителя уже не является престижной среди молодежи.