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Андрей Малосолов
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Мнение: РФ сделает все, чтобы не допустить беспорядков на ЧМ по футболу

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Футбольный эксперт Андрей Малосолов рассказал в эфире радио Sputnik о том, стоит ли ожидать массовых беспорядков на чемпионате мира по футболу в 2018 году

Очередной чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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Стоит ли ожидать от болельщиков массовых беспорядков, подобно тем, что были на чемпионате Европы — 2016?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал Футбольный эксперт Андрей Малосолов.

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"Тех, кто собирается приехать на чемпионат с целью устроить какие-то беспорядки, ждет очень серьёзный фильтр. Существует черный список, в который входят тысячи болельщиков, которые просто не смогут приехать на футбол. Я думаю, будет очень много сделано, для того, чтобы вообще не допустить столкновения болельщиков", — заявил Андрей Малосолов.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

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Теги:
ЧМ-2018 по футболу, беспорядки, болельщики, Андрей Малосолов, Россия, Спорт



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