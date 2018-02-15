Мнение: РФ сделает все, чтобы не допустить беспорядков на ЧМ по футболу

Очередной чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Впервые страной-хозяйкой турнира станет Россия.
Стоит ли ожидать от болельщиков массовых беспорядков, подобно тем, что были на чемпионате Европы — 2016?
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал Футбольный эксперт Андрей Малосолов.
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"Тех, кто собирается приехать на чемпионат с целью устроить какие-то беспорядки, ждет очень серьёзный фильтр. Существует черный список, в который входят тысячи болельщиков, которые просто не смогут приехать на футбол. Я думаю, будет очень много сделано, для того, чтобы вообще не допустить столкновения болельщиков", — заявил Андрей Малосолов.
Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.