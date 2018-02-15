Блажко: над населением Молдовы нависла тень исчезновения

Доктор хабилитат Владимир Блажко в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, почему смертность в республике уверенно превышает показатели рождаемости более десяти лет подряд

"Старуха с косой" правит бал в Молдове вот уже десять лет: примерно так сегодня можно охарактеризовать ситуацию с превалированием уровня смертности над рождаемостью в республике. По подсчетам социологов, на сегодняшний день уровень смертности в стране уверенно перешагнул порог в 11 человек на тысячу граждан.

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Причем более всего от беспощадной смерти и в прямом, и в переносном смысле страдает молдавское село. Демографы объясняют это тем, что именно в сельской местности наиболее велик процент граждан, перешагнувших возрастную отметку в 60 лет.

В то же время, происходит естественный отток трудоспособного населения из сел в столицу Молдовы и за рубеж. Таким образом, молдавское село год от года все больше пустеет, о чем ярко свидетельствуют прочно заколоченные досками окна некогда зажиточных и шумных хозяйств.

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Лишь единожды за последние два десятилетия жизнь побеждала смерть, когда в 2008 году государству удалось выйти на доминирование рождаемости. Однако с тех пор костлявый оскал смерти вновь возобладал и сегодня свидетельствует о весьма печальных демографических тенденциях.

О том, почему над Молдовой властвует смерть, в эфире радиостудии Sputnik рассказал социолог, научный сотрудник Института юридических и политических исследований АН РМ Владимир Блажко.