Тирон: международные дегустаторы в восторге от молдавских вин

Организатор выставки "EXPOVIN Moldova - 2018" Марина Тирон в эфире радиостудии Sputnik рассказала о том, как дегустаторы из европейских стран отзываются о качестве молдавских вин.

На следующей неделе, 21 февраля, в Кишиневе начнет работу Международная специализированная выставка винодельческой промышленности "EXPOVIN Moldova — 2018" и Международный дегустационный конкурс "WINES&SPIRITS CONTEST- 2018".

Выставка и конкурс — это единый проект в формате "В2В", предусматривающий заключение прямых договоренностей и контрактов между производителями винодельческой продукции из стран СНГ и Европы.

© Sputnik/ Виталий Аньков Винные виновники торжества - сразу два международных события в Молдове

Запланированные мероприятия будут проводиться только для специалистов отрасли в течение трех дней, с 21 по 23 февраля, во Дворце Республики.

Ключевое событие проекта — дегустационный конкурс "BLACK SEA REGION WINES & SPIRITS CONTEST — 2018". Коллегия жюри конкурса будет сформирована из 5 комиссий, по 7 экспертов в каждой. Оценивать образцы вин и крепких спиртных напитков будут 22 дегустатора из 17 стран (Франции, Великобритании, Кореи, Канады, Словении, Словакии, Украины, Польши, Беларуси, России, Венгрии, Италии, Германии, Азербайджана, Грузии, Чехии и Румынии), а также специалисты из Молдовы.

Между тем, вина из Молдовы не раз завоевывали серебряные и золотые медали аналогичных конкурсов, проводившихся в предыдущие годы.

О том, как отзываются международные дегустаторы о качестве вин из Молдовы в эфире радиостудии Sputnik рассказала организатор выставки и конкурса Марина Тирон.

Генеральный мультимедийный партнер проекта — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.