18:36 15 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв0°C
Прямой эфир
Поиск
Алексей Мартынов
© Sputnik/

Мартынов: за событиями в ряде постсоветских стран видны "уши Запада"

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
3010

Российский политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik рассказал о том, какие цели преследует Запад в работе своих "мозговых центров" по влиянию на страны СНГ.

В период своей предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп обещал, что его держава прекратит практику вмешательства в дела суверенных государств, за исключением тех стран, в которых присутствует угроза распространения терроризма.

Действительно, "оранжевых" и прочих революций, по оценкам политологов, в мире пока не наблюдается, однако означает ли это, что "мозговые центры" США, "фабрики мысли" Запада прекратили свою работу?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

"О чем бы мы не говорили: о событиях на Украине, в Киргизии, о каких-то деструктивных процессах в Белоруссии, о попытке государственного переворота в 2012 году в России после президентских выборов — везде видны "уши Запада", — отметил эксперт.

По словам Мартынова, не стоит умалять влияние этих стратегических центров Запада на постсоветские государства, а одним из ключевых моментов нынешнего противостояния становится замена информационного контента "мешающих" СМИ на свои, содержание которых априори считается "правильным" и не "вредоносным".

По теме

Захарова: Запад изобретает странные формы журналистики
Теги:
запрет новостных передач из России, Стратегия национальной безопасности США, тайное влияние, российские телеканалы, геополитика, Запад, информационная война, Молдова, Госдеп США, Госдепартамент США, Алексей Мартынов, Вашингтон, СНГ, Москва, США, Молдова, Россия, Кишинев



Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Медицинский работник
    Покажите язык

    В Латвии несколько медиков были уволены после того, как их пациенты пожаловались на недостаточное знание врачами государственного языка.

  • Торговая сеть Maxima, архивное фото
    Днем раньше, днем позже…

    Сеть супермаркетов Maxima разослала своим клиентам письмо с ошибкой в дате празднования столетия восстановления литовской государственности.

  • Статуя Евро у здания Европейского парламента
    На части разорваться

    Сокращение европейских субсидий заставляет эстонских политиков думать радикально: один из вариантов сохранения финансирования - разделение страны.

  • Александр Лукашенко на открытии Славянского базара в Витебске
    Как не стыдно!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своей любви к футболу и подверг жесткой критике выступление национальной сборной.

  • Карате
    Грузинский сэнсей

    Двукратный чемпион мира по карате, отказавшийся от жизни в Канаде ради развития боевого искусства в Грузии, дал интервью Sputnik.

  • Страйкбол в поселке Бзыбта
    Удачный год

    Об успехах первого года деятельности военно-тактической федерации "НЕРС" рассказал президент организации Денис-Вуду Шашура.

  • IV встреча министров в рамках заседания Консультативного совета Южного газового коридора
    Большой куш

    Реализация проекта Южного газового коридора сулит Азербайджану экономическую выгоду, но это – не главное.

  • Шаварш Кочарян. Заседание Правительства РА 09.03.2017
    Не преувеличивайте!

    Разговоры об угрозе американских санкций из-за военно-технического сотрудничества Армении с Россией преувеличены, считают в МИД республики.

  • Виктор Храпунов с супругой Лейлой, архивное фото
    Ждем с нетерпением!

    Зачем бывшего мэра Алматы Виктора Храпунова с женой, сбежавших в Швейцарию около десяти лет назад, снова вызвали на допрос в Астану?

  • Карантин в школе
    Тотальный карантин

    Во всех школах и детских садах Северной Осетии введен карантин, каждый пятый учащийся не ходит на уроки – в чем причина?

  • Медицинский работник
    Покажите язык

    В Латвии несколько медиков были уволены после того, как их пациенты пожаловались на недостаточное знание врачами государственного языка.

  • Торговая сеть Maxima, архивное фото
    Днем раньше, днем позже…

    Сеть супермаркетов Maxima разослала своим клиентам письмо с ошибкой в дате празднования столетия восстановления литовской государственности.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Снимок Venezuela Crisis фотографа Ronaldo Schemidt, номинант на победу в категории World Press Photo Of The Year фотоконкурса World Press Photo 2018
Финалисты конкурса фотографии 2018 World Press Photo
Подросток устроил стрельбу в школе во Флориде
Подросток устроил стрельбу в школе во Флориде
Выборы президента в России
Выборы президента России: как голосовать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться