Мартынов: за событиями в ряде постсоветских стран видны "уши Запада"

Российский политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik рассказал о том, какие цели преследует Запад в работе своих "мозговых центров" по влиянию на страны СНГ.

В период своей предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп обещал, что его держава прекратит практику вмешательства в дела суверенных государств, за исключением тех стран, в которых присутствует угроза распространения терроризма.

Действительно, "оранжевых" и прочих революций, по оценкам политологов, в мире пока не наблюдается, однако означает ли это, что "мозговые центры" США, "фабрики мысли" Запада прекратили свою работу?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

"О чем бы мы не говорили: о событиях на Украине, в Киргизии, о каких-то деструктивных процессах в Белоруссии, о попытке государственного переворота в 2012 году в России после президентских выборов — везде видны "уши Запада", — отметил эксперт.

По словам Мартынова, не стоит умалять влияние этих стратегических центров Запада на постсоветские государства, а одним из ключевых моментов нынешнего противостояния становится замена информационного контента "мешающих" СМИ на свои, содержание которых априори считается "правильным" и не "вредоносным".