Эксперт о том, почему в Молдове продолжают устраивать пафосные свадьбы

Организатор свадеб Кристина Подорникова в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала о том, почему в Кишиневе продолжают проводить свадьбы на 300, 400 и даже 600 человек, несмотря на общую бедность населения

"Все пропью, а флот не опозорю", — примерно по такому принципу сегодня в столице продолжают организовывать пышные свадебные празднества, бюджет которых смело перешагивает отметку в 10-12 тысяч евро.

Причем зачастую женятся не дети богатых родителей, не кто-то из родственников крупных бизнесменов, а обычные среднестатистические молодые люди, которые, особо не скрывая этого от гостей будущего празднества, превращают будущую свадьбу в некий бизнес-проект. Его цель — под музыку и дружное улюлюканье собрать больше денег, чем было вложено.

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Поиск средств для многих будущих молодоженов становится испытанием не для слабонервных. Некоторые бегут со всеми нажитыми ювелирными украшениями в ломбард, некоторые берут крупные ссуды в банке под залог квартиры, иные и вовсе несколько лет гнут спину на стройках где-нибудь в ЕС или в крупных городах СНГ.

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Так почему же, несмотря на такие сложности, "молодые" стремятся к пышному и пафосному торжеству, сдобренному сладкоголосым пением звезд местной эстрады, лимузинами, ломящимися от яств столами и прочая, прочая, прочая?

Ответ на этот непростой вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала профессиональный организатор свадеб Кристина Подорникова.