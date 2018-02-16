Гурэу: на общественном транспорте Кишинева чиновники делают бизнес

Эксперт по проблемам муниципального хозяйства Кишинева Виктор Гурэу рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему в столице не решаются проблемы общественного транспорта

В примэрии Кишинева вновь подняли вопрос о состоянии общественного транспорта и нерегулярности его движения. Автобусы, троллейбусы, с давно истекшим сроком эксплуатации не просто создают неудобства гражданам, но и становятся причиной проблем со здоровьем. Не редки случаи, когда пассажиры теряли сознание в переполненных столичных маршрутках.

© Sputnik / Miroslav Rotari Движение транспорта в центре Кишинева в выходные изменится

Кишиневцы регулярно жалуются на нечеловеческие условия и состояние, в котором находится городской транспорт. Ярким штрихом стали фото, которые разместил священник из села Гидигич Максим Мелинте на своей странице в Facebook. Он запечатлел автобус, курсирующий по маршруту Гидигич — Кишинев, который не просто находится в плачевном состоянии, но и выглядит вовсе непригодным для перевозки пассажиров.

Эксперт по проблемам муниципального хозяйства Кишинева Виктор Гурэу рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему жителям столицы до сих пор приходится ездить в переполненных маршрутках и разбитых автобусах.

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"Все эти меры, которые предлагаются в примэрии, так и останутся на уровне разговоров. Еще в 2014 году муниципальным советом была утверждена стратегия развития общественного транспорта до 2025 года, в которой прописаны все нюансы его развития, поэтому все эти обсуждения я даже не воспринимаю всерьез", — заявил Виктор Гурэу.

По словам собеседника, в том, чтобы наладить функционирование общественного транспорта в столице, никто не заинтересован.

"Дискуссий много, а работы мало, так как ни одна из сторон пока не заинтересована в том, чтобы реализовать данную стратегию. И причиной тому будет потеря контроля над определенным финансовым потоком", — отметил собеседник.