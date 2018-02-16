Захарова: так в Молдове смогут голосовать за президента России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, как будут проводиться выборы президента России за рубежом, а также о том, сколько избирателей зарегистрировано за границей.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, Молдова является второй страной по количеству зарубежных избирателей — 189 тысяч человек. Наибольшее количество было зарегистрировано в ФРГ — 487 тысяч российских граждан. Вслед за ними расположились Израиль, Эстония, США и другие.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Как отметила Мария Захарова, в страны с большим количеством избирателей будут направлены сотрудники центрального аппарата МИД.

"Для определенных категорий граждан, которые не смогут проголосовать в день выборов, будут организованны досрочные выездные голосования. К 14 февраля загранучреждениями МИД РФ было создано 378 избирательных участков в 145 странах мира", — заключила Захарова.