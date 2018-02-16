Президент Беларуси: мир ждет глобальное противостояние

Лидер Беларуси заявил о том, что геополитическая напряженность в мире продолжает расти.

На минувшей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности страны отметил, что за прошлый год в мире не был погашен ни один вооруженный конфликт. Более того, напряженность продолжает расти, а география и масштабы столкновений только расширяются.

"Уже давно мы не встречали новый год с таким тревожным настроением, как сейчас. Дело в том, что мир не стал безопаснее, кроме того, везде царит нестабильность", — отметил Лукашенко.

Белорусский президент также обозначил, что вызывает у него наибольшие опасения.

"Нас очень беспокоят спекуляции некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризация восточно-европейского региона, а также беспрецедентное наращивание военного потенциала наших стран-соседей. Это касается как увеличения численности их вооруженных сил, так и расходов на оборону", — подчеркнул Лукашенко.