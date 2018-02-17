Билецкий: по этим причинам многие не худеют, хотя и тренируются

Профессиональный тренер одного из крупных фитнес-центров Кишинева Роман Билецкий в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, почему многие часами "потеют" в зале, а результат для фигуры – ноль.

Многим известна популярная картинка из жизни, когда полный человек старается усиленно заниматься спортом, часами "пропадает" в фитнес-центрах, а результата не видно: проклятые лишние килограммы, облепившие живот, талию, бока и ноги не уходят и упорно "цепляются" за человеческий силуэт.

Однако упорно занимающийся в зале полный человек, которому стараются помочь и тренеры, и другие, более опытные в спортивных нагрузках посетители "качалки" — это одна реальность. Другая — когда такой любитель спорта возвращается домой и буквально нападает на холодильник со всем его содержимым, отъедаясь за тренировку, на которой он "исстрадался", и набирая калорий еще на день вперед.

О том, как правильно питаться и тренироваться, чтобы через несколько месяцев видеть результат и гордиться более стройным силуэтом, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал профессиональный тренер одного из крупных фитнес-центров Кишинева Роман Билецкий.