Священник о том, нужен ли Кишиневу свой крематорий

Места на кишиневских погостах – на вес золота, о новом столичном кладбище речи не идет: насколько процедура кремации усопшего вписывается в христианские каноны - в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал священнослужитель Максим Мелинти.

Если в советские времена в Кишиневе выстраивались очереди за коврами, холодильниками, телевизорами и пылесосами, то в 2018 году, похоже, тенденция близка к тому, что скоро кишиневцы еще при жизни встанут в очередь на погребение. Надо признать: "дефицитом" в столице становится не что-нибудь материально ценное, а два квадратных метра на главном погосте страны — кладбище Святого Лазаря.

© Sputnik/ Егор Еремов Придя на кладбище, жители Кишинева могут не найти могил своих близких

Некоторые жители столицы заблаговременно готовятся к уходу в мир иной и заказывают "бронь" на кладбище еще в полном здравии и доброй памяти. Иные полагаются на авось, не хотят даже думать о конце своего земного пути, оставляя все печальные хлопоты на родных и близких.

Проблема нехватки мест на кладбищах столицы сродни ситуации в украинском городе Кривой Рог, где на 36 погостах также "стало тесно". Там, как и в Кишиневе, местные власти тоже говорят о необходимости строительства крематория, на что пока не находят средств. Как говорится, ситуация — один в один с молдавской столицей.

Однако готовы ли набожные и верные христианским традициям и канонам жители Молдовы к такой процедуре прощания с усопшими?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал священник, настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.