Эксперт: депортация Саакашвили бьет по имиджу властей Украины

Политолог и эксперт РИСИ Олег Неменский говорит о последствиях высылки оппозиционного украинского политика в Польшу.

Михаил Саакашвили, депортированный и находящийся в Евросоюзе, продолжает представлять большую опасность для действующей украинской власти, уверен эксперт РИСИ Олег Неменский.

"Путешествуя по странам Западной Европы, депортированный может доносить до местной политической элиты свое видение ситуации на Украине, свое понимание того, что делает нынешняя политическая элита. Несомненно, что он таким образом сможет принести Порошенко еще больше вреда, чем когда он находился в самой стране", — отметил Неменский.

Саакашвили был неким рычагом и инструментом Запада для противодействия официальному Киеву.

Запад требует от Украины реальной борьбы с коррупцией, однако этого не происходит. А экономика Украины тем временем находится в состоянии коллапса.

"Киев все более смело ведет себя в отношении западных партнеров, в том числе, это связано с тем, что у него уже заканчиваются надежды на выделение новых кредитных линий и траншей по старым займам. При этом экономика страны находится в очень тяжелом состоянии, и если Запад не сможет обеспечивать в дальнейшем поддержание стабильности украинской экономики, то могут наступить очень трудные времена", — резюмировал эксперт.