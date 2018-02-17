Холодков: отставка президента ЮАР скажется негативно на БРИКС

Эксперт РИСИ говорит, что политическая нестабильность в ЮАР вызовет проблемы при подготовке и проведении в этой стране саммита БРИКС.

Отставка президента ЮАР Джейкоба Зумы, обвиненного в коррупции, может оказать негативное влияние на проведение саммита БРИКС, который должен состояться в конце июля в Йоханнесбурге, утверждает эксперт РИСИ Вячеслав Холодков.

"Замена лидера в любой развивающейся стране, тем более в африканской, как правило, влечет за собой смену руководства в министерствах и ведомствах. Причем обычно, если главой министерства назначают другого человека, то оно бывает парализовано на 3-4 месяца, а то и на полгода. Так происходит в любом государстве. Конечно, эта ситуация далеко не лучшим образом будет влиять на способность госаппарата ЮАР подготовить очередной саммит БРИКС", — отметил экономист-международник.

По мнению Холодкова, ситуация осложняется еще и тем, что, в африканских странах процветает непотизм, семейственность и "клановость".

"Как правило на теплые местечки лидеры расставляют близких им людей: родственников, друзей. Нельзя исключать, что то же самое случится и в ЮАР в связи со сменой лидера", — сказал эксперт.