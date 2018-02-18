Эксперт о том, кто будет отвечать за гибель людей в маршрутках

Состояние общественного транспорта в Кишиневе по-прежнему продолжает вызывать опасения у граждан. И это не удивительно, если учесть, что переполненные маршрутки и разбитые автобусы зачастую становятся причиной ДТП.
В этом случае, по словам эксперта по проблемам муниципального хозяйства Кишинева Виктора Гурэу, ответственность должны нести не только администраторы маршрутов, но и соответствующие контролирующие органы.
"В первую очередь дорожная полиция должна проверять качество и техническую составляющую транспортных средств. Но из-за коррупции это не делается", — отметил Виктор Гурэу.