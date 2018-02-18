Эксперт о том, кто будет отвечать за гибель людей в маршрутках

Эксперт по проблемам муниципального хозяйства Кишинева Виктор Гурэу рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, кто будет нести ответственность, если общественный транспорт станет причиной ДТП с летальным исходом

Состояние общественного транспорта в Кишиневе по-прежнему продолжает вызывать опасения у граждан. И это не удивительно, если учесть, что переполненные маршрутки и разбитые автобусы зачастую становятся причиной ДТП.

В этом случае, по словам эксперта по проблемам муниципального хозяйства Кишинева Виктора Гурэу, ответственность должны нести не только администраторы маршрутов, но и соответствующие контролирующие органы.

"В первую очередь дорожная полиция должна проверять качество и техническую составляющую транспортных средств. Но из-за коррупции это не делается", — отметил Виктор Гурэу.