Эксперт: эти профессии станут самыми востребованными в будущем

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал в эфире радио Sputnik о том, какие профессии в будущем будут конкурировать с искусственным интеллектом

Все чаще говорят о том, что большинство профессий в будущем станут ненужными в связи с развитием искусственного интеллекта.

Однако, как отметил в эфире радио Sputnik проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, есть ряд специальностей, которые не сможет заменить ни один компьютер.

"Как бы странно это не звучало, но это творческие профессии. Ни один компьютер не заменит художника, композитора или актера. Поэтому, профессии будущего будут связаны с развитием творческих способностей человека", — заявил эксперт.