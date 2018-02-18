Фитин: для чего НАТО создает "военный Шенген"

Политолог Владимир Фитин рассказал в эфире радио Sputnik о том, для чего НАТО планирует создать "военный Шенген"

С инициативой о создании "военного Шенгена" на встрече в Брюсселе выступили министры обороны стран — членов НАТО. По словам экс-командующего сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, союзнические войска и военная техника должны перемещаться "столь же быстро, как и мигранты".

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Эксперт РИСИ, политолог Владимир Фитин выразил в эфире радио Sputnik мнение, что данное решение было принято под давлением Соединенных Штатов.

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"Американцы все время говорили о том, что границы не допускают свободного перемещения вооруженных сил, военной техники и персонала и продвигали идею о заключении договора, подобного Шенгену, благодаря которому военные могли бы свободно перемещаться в рамках ЕС. Судя по всему, им удалось этого добиться. Они объясняют своим сателлитам: ваша защищенность от "ужасной России" будет гораздо большей, если американские вооруженные силы смогут быстрее передвигаться по всей территории Евросоюза без каких-либо разрешений. Думаю, это главное, чего хотели достигнуть американцы", — подчеркнул Владимир Фитин.