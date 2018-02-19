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Роман Лобов
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Лобов: США и Японии не нужно сближение двух Корей

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Эксперт РИСИ отмечает, что крупные международные игроки не приветствуют возможную деэскалацию на Дальнем Востоке

Сближения не будет — несмотря на принятое президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином приглашение посетить Северную Корею, надеяться на деэскалацию напряженности в регионе не стоит: в этом не заинтересованы США и Япония. И это несмотря на это, граждане Республики Кореи поддерживают решение своего президента посетить Пхеньян: такого мнения придерживается эксперт РИСИ Роман Лобов.

США до конца ещё не определились — готовы ли они разговаривать с Северной Кореей. Точнее, разные политики смотрят на это по-разному. Так, вице-президент США Майкл Пенс готов к диалогу с КНДР без предварительных уступок, а президент Дональд Трамп — нет.

"Политическая ситуация в Соединённых Штатах осложняется несогласованностью позиций ведущих центров принятия решений. Представители Госдепа могут высказывать одну позицию, вице-президент — другую, президент — третью", — отметил Лобов.

Япония также не спешит приветствовать сближение двух Корей, резюмирует востоковед.

"Масла в огонь" подливает и сосед Южной Кореи — Япония. В частности, заявление Трампа о том, что переговоры с КНДР невозможны без уступок с ее стороны, было сделано после беседы с японским премьер-министром Синдзо Абэ, который неизменно выступает с правоконсервативных позиций, за сохранение давления на Северную Корею в прежнем режиме. Он довольно скептично оценивал линию Мун Чжэ Ина на попытки договориться с Севером", — сказал эксперт.

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Теги:
Новый ракетный пуск КНДР, КНДР, мирное решение, военная напряженность, урегулирование, Южная Корея, опасность, конфликт, решение, переговоры, Госдеп США, Рексом Тиллерсон, Ким Чен Ын, Синдзо Абэ, Дональд Трамп, Северная Корея (КНДР), Сеул, Пхеньян, Вашингтон, Южная Корея, США, Общество



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