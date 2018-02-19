Лобов: США и Японии не нужно сближение двух Корей

Сближения не будет — несмотря на принятое президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином приглашение посетить Северную Корею, надеяться на деэскалацию напряженности в регионе не стоит: в этом не заинтересованы США и Япония. И это несмотря на это, граждане Республики Кореи поддерживают решение своего президента посетить Пхеньян: такого мнения придерживается эксперт РИСИ Роман Лобов.

США до конца ещё не определились — готовы ли они разговаривать с Северной Кореей. Точнее, разные политики смотрят на это по-разному. Так, вице-президент США Майкл Пенс готов к диалогу с КНДР без предварительных уступок, а президент Дональд Трамп — нет.

"Политическая ситуация в Соединённых Штатах осложняется несогласованностью позиций ведущих центров принятия решений. Представители Госдепа могут высказывать одну позицию, вице-президент — другую, президент — третью", — отметил Лобов.

Япония также не спешит приветствовать сближение двух Корей, резюмирует востоковед.

"Масла в огонь" подливает и сосед Южной Кореи — Япония. В частности, заявление Трампа о том, что переговоры с КНДР невозможны без уступок с ее стороны, было сделано после беседы с японским премьер-министром Синдзо Абэ, который неизменно выступает с правоконсервативных позиций, за сохранение давления на Северную Корею в прежнем режиме. Он довольно скептично оценивал линию Мун Чжэ Ина на попытки договориться с Севером", — сказал эксперт.