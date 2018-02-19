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Максим Мелинти
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Мелинти: в Великий пост важно протянуть руку помощи всем нуждающимся

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Настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, какую главную мысль должен вынести христианин из Великого поста

Сразу после Прощеного Воскресенья для православных христиан наступил Великий пост — 40 дней перед праздником Светлой Пасхи.

Великий пост 2018
© Sputnik/
Великий пост 2018 - календарь питания по дням

В эти дни традиционно многие православные воздерживаются от употребления в пищу мяса и животных жиров, яиц, молочных продуктов и так далее. 

Однако, если в селах Молдовы в этот период люди стараются максимально придерживаться христианских канонов, то в городе многие считают постом — простое ограничение от употребления в пищу ряда продуктов — не более.

Можно ли считать постом банальное воздержание от переедания, либо этот период предполагает особое, духовное и молитвенное таинство?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.  

"Есть такой период, когда церковь рекомендует придерживаться особых канонов. Попробовав держать пост так, как рекомендует церковь, человек ощущает свободу и телесную, и духовную. Можно поститься телесно, однако в этот период важно совершать добрые дела, не носить в уме злых мыслей, протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается", — подчеркнул Мелинти.  

По словам священнослужителя, те люди, которые придерживаются правил питания, свойственных Великому посту, но не ходят при этом в храм, не молятся — не более, чем сидят на обычной диете.

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Этот период для православных должен быть ознаменован воспитанием в себе качеств любви к ближнему, терпения и всепрощения.

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Теги:
помощь ближнему, добрые дела, сострадание, таинство, диета, питание, доброта, молитва, христиане, пост, православие, благотворительность, Покровская церковь села Гидигич, Максим Мелинти, Молдова Кишинев, Религия



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