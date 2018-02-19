Ищенко: США нечего сказать своим союзникам в Мюнхене

Мюнхенская конференция по безопасности завершилась, однако далеко не все поднятые на ней проблемы и вопросы удалось решить. Это отмечено как участниками события, так и политологами. Самое занятное — США не были представлены на конференции в Мюнхене высшим руководством страны. Трамп и Тиллерсон не прибыли на конференцию, понимая, что США не смогут выступить в Мюнхене лидером объединенного Запада. Об этом в радио Sputnik рассказал политолог Ростислав Ищенко.

"Если речь идет о мобилизации союзников против России, а конференция по безопасности, тем более проводящаяся в Мюнхене — главная западная площадка по безопасности, там самое место эту мобилизацию проводить. Особенно если есть желание усилить давление на Россию. Поэтому отсутствие Трампа и Тиллерсона это знак того, что США нечего сказать своим союзникам", — сказал эксперт.

Россия была представлена в Мюнхене министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Он, по мнению Ищенко, с честью справился с поставленной задачей и выступил блестяще.

"Лавров формулировал тезисы российской внешней политики, основные опорные точки. И вся его череда встреч на этой конференции это, по сути дела, демонстрация лидерской позиции государства", — отметил Ищенко.