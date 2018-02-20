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Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Miroslav Rotari

Ионицэ: 95% молдавских соков сделаны из завезенных концентратов

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Подавляющее большинство продукции, выдаваемой отечественными производителями за сок, сделано из никому не известных импортных концентратов, утверждает эксперт в области экономики Вячеслав Ионицэ.

Собеседник радиостудии Sputnik Молдова отметил, что на полках молдавских магазинов практически невозможно найти натуральный сок, сделанный методом прямого отжима. А в пачках, на которых написано "сок", в реалии содержится жидкость, сделанная из импортного концентрата и воды. К таким выводам эксперт пришел, проведя собственное расследование. 

"В Молдове абсолютно все производители, кроме двух исключений, продают концентрированный сок. То есть, привозят откуда-то концентрат, который разбавляют водой. Я нашел только двух производителей, которые не делают этого, — это немецкая фирма и одна из молдавских компаний", — сказал он.

Более того, добавил Вячеслав Ионицэ, вопреки законодательству никто из производителей не указывает на лицевой стороне упаковки, что сок сделан из концентрата, кроме одного исключения — опять же немецкой компании. 

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© Sputnik/ Александр Кряжев
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"У нас есть регламент, принятый в 2010 году, который четко говорит, что соки могут быть только отжатыми, а на упаковке должно быть написано "прямой отжим". Если же напиток сделан из концентрата, то на упаковке теми же буквами, тем же шрифтом должно быть написано, что продукция сделана из концентрата. Ни один наш производитель этого не делает. И наши люди, как и в случае с молочной продукцией, идут в магазины и думают, что покупают натуральные соки. Оказывается, они покупают непонятно откуда завезенный концентрат, разбавленный молдавской водой", — добавил собеседник.

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Получается, что из-за неосведомленности потребители покупают сок, сделанный из концентрата, по цене натурального.

В свою очередь, производители не могут завышать цены на продукцию прямого отжима, потому что она становится неконкурентоспособной. Ведь люди думают, что весь сок на прилавках — натуральный.

"Весь рынок, 95% прилавков, заняты "концентратом", а люди понятия не имеют, что они пьют. Молдавский производитель, который делает нормальный сок, не может его продать по нормальной цене, потому что он неконкурентоспособен. Потому что люди не смотрят на упаковку. Производитель пишет, что у него прямой отжим, но никто это не читает, потому что ни на одной упаковке сока крупными буквами не написано, как на немецкой пачке, "сделано из концентрата", — резюмировал собеседник.

О том, из чего состоят молдавские соки и почему потребители не ведают, что пьют, экономический эксперт Вячеслав Ионицэ рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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Теги:
подделка, соки, конкуренция, производство, импорт, Вячеслав Ионицэ, Общество



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