Шахова: на Молдову надвигается арктический холод

На смену относительно мягкой погоде, установившейся в Молдове, к началу следующей недели придут морозы до -18 градусов.

По словам главного метеоролога Государственной гидрометеослужбы страны Светланы Шаховой, снижение температур обусловлено формированием условий, благоприятных для прорыва арктического холода, который дойдет и до наших широт.

© Sputnik/ Ilya Pitalev Как нужно ездить в снегопад, чтобы уберечь себя и автомобиль

Правда, до этого 22-23 февраля в республике пройдет небольшой снег.

"Как только Средиземноморский циклон пройдет, откроется дорога холодному воздуху с высоких широт", — отметила Шахова.

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Метеоролог подчеркнула, что снижение температур до —18 градусов не новость для нынешней зимы.

"Было и холоднее. Этой зимой на метеостанции в Бравичи температура падала до —23 ", — сказала специалист.

О причинах ожидаемого похолодания в стране Светлана Шахова рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.