Шахова: на Молдову надвигается арктический холод

По словам главного метеоролога Государственной гидрометеослужбы страны Светланы Шаховой, снижение температур обусловлено формированием условий, благоприятных для прорыва арктического холода, который дойдет и до наших широт.
Правда, до этого 22-23 февраля в республике пройдет небольшой снег.
"Как только Средиземноморский циклон пройдет, откроется дорога холодному воздуху с высоких широт", — отметила Шахова.
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Метеоролог подчеркнула, что снижение температур до —18 градусов не новость для нынешней зимы.
"Было и холоднее. Этой зимой на метеостанции в Бравичи температура падала до —23 ", — сказала специалист.
О причинах ожидаемого похолодания в стране Светлана Шахова рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.