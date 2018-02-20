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Valeriu Ostalep
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Осталеп: смешно думать, что Молдова сможет с кем-то воевать

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Политолог Валерий Осталеп в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал намерение Министерства обороны республики приобрести новое летальное оружие, которое должно пополнить арсенал Национальной армии.

Ранее глава оборонного ведомства Евгений Стурза заявил, что Республика Молдова приобретет летальное оружие, которое будет соответствовать требованиям и стандартам НАТО. На перевооружение Нацармии в течение двух лет планируется потратить 11 миллионов евро. 

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Комментируя планы министра обороны, директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валерий Осталеп отметил бессмысленность многомиллионного приобретения. По его словам, летальное оружие бесполезно в условиях стремительно меняющегося мира и развития военных технологий. Тем более бессмысленно перевооружение нейтральной Молдовы, которой никто не угрожает. 

"Те теории заговора и страшилки, которые работали еще несколько лет назад, ушли в прошлое, уже давно мир поменялся и войны не ведутся на основе летального оружия, танков и так далее", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Осталеп добавил, что по соседству с Молдовой расположены военные базы НАТО, американская ПРО, а также Украина, переживающая сложный этап своей истории. По его словам, никто из наших соседей не является потенциальным противником, против которого молдавские военные могли бы использовать летальное оружие. Это же касается Приднестровья и России. 

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"Мы не собираемся воевать с Украиной и с НАТО тоже. Если теоретически говорить о потенциале возникновения любого рода, даже локального и даже мелкого конфликта, связанного с Приднестровьем, ни одна армия здесь не поможет. Для нас Россия не является врагом и уж точно глупо считать, что Россия или Приднестровье могут быть для нас оппонентом в военном деле. Не дай бог, если бы в теории у кого-то были военные интересы в Молдове, эта военная цель будет достигнута мгновенно. И никакая армия здесь не поможет. Особенно в современном мире", — подчеркнул он.

В то же время, по мнению собеседника, приобретение нового летального оружия Молдовой, будет не только препятствовать сближению Кишинева и Тирасполя, но и может спровоцировать эскалацию напряженности вокруг региона. 

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CC BY 4.0 / mid.gospmr.org
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"Смешно считать, что Молдова может с кем-то воевать. Все понимают, что никто в Приднестровье не нападет на Кишинев. Они могут воспринять наши заявления, как попытку побряцать оружием. Что ведет к повышению уровня недоверия — это раз, повышению уровня нервозности — это два, и повышению вложений также в военную инфраструктуру — это три. Все составляющие ведут не к сближению сторон, а к еще большей пропасти", — резюмировал эксперт.

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Теги:
перевооружение, летальное оружие, Нацармия Молдовы, ПРО, Приднестровье, НАТО, Валерий Осталеп



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