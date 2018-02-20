Ермаков: США будут "дружить с Европой против России"

Эксперт РИСИ комментирует прошедшую Мюнхенскую конференцию по безопасности и говорит о не меняющемся тренде "российской угрозы"

54-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла без каких-либо важных и ярких событий или выступлений, и в целом протекала достаточно вяло — такое мнение высказал эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

"Участники конференции констатировали, что мир находится в кризисе, а угрозы настолько велики и многообразны, что даже нет какого-то четкого определения общности у этих угроз, а значит, нет и общих подходов к борьбе с ними", — сказал аналитик.

Единственное, что объединило участников, — борьба с Россией, которую им навязали США, утверждает Ермаков. Мировой порядок США видят как систему, где только они обладают приоритетом.

Для сплочения вокруг себя европейских союзников и партнеров США в очередной раз использовали страшилку — российскую угрозу.

"В этот раз американские представители заявляли, что именно Россия является источником опасности для всего мира, незаслуженно обвиняли нашу страну в якобы нарушении международных договоров — того же РСМД. Великие державы не слышат в полном объеме голос друг друга, на словах говорится о равной неделимой системе безопасности, если не в мире, то хотя бы в Европе, на деле же мы становимся свидетелями строительства новых разделительных линий, которое красиво прикрывается благостной риторикой", — резюмировал эксперт.