19:45 20 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Сергей Ермаков, начальник сектора региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ
© Photo: Пресс служба РИСИ

Ермаков: США будут "дружить с Европой против России"

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
10010

Эксперт РИСИ комментирует прошедшую Мюнхенскую конференцию по безопасности и говорит о не меняющемся тренде "российской угрозы"

54-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла без каких-либо важных и ярких событий или выступлений, и в целом протекала достаточно вяло — такое мнение высказал эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

"Участники конференции констатировали, что мир находится в кризисе, а угрозы настолько велики и многообразны, что даже нет какого-то четкого определения общности у этих угроз, а значит, нет и общих подходов к борьбе с ними", — сказал аналитик.

Мюнхенская конференция по безопасности
© Sputnik/
Мюнхенская конференция по безопасности - цели и задачи

Единственное, что объединило участников, — борьба с Россией, которую им навязали США, утверждает Ермаков. Мировой порядок США видят как систему, где только они обладают приоритетом.

Для сплочения вокруг себя европейских союзников и партнеров США в очередной раз использовали страшилку — российскую угрозу. 

"В этот раз американские представители заявляли, что именно Россия является источником опасности для всего мира, незаслуженно обвиняли нашу страну в якобы нарушении международных договоров — того же РСМД. Великие державы не слышат в полном объеме голос друг друга, на словах говорится о равной неделимой системе безопасности, если не в мире, то хотя бы в Европе, на деле же мы становимся свидетелями строительства новых разделительных линий, которое красиво прикрывается благостной риторикой", — резюмировал эксперт.

По теме

Мюнхенская конференция: Путин не приедет, зато ждут Пенса
Теги:
итоги встречи, Мюнхенская конференция, Сергей Ермаков



Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • III Пленум ЦК КПРФ, архивное фото
    Это провокация!

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией информацию о том, что у сына кандидата в президенты России Павла Грудинина есть недвижимость в Латвии.

  • Символ серпа и молота
    Война с памятниками

    В Литве вандалы осквернили мемориал советским активистам, расстрелянным в 1946 году "лесными братьями" – какова реакция местных властей?

  • Флаг НАТО
    Лукавая Европа

    Эксперт рассказал, почему Европа лукавит, обещая НАТО плотное сотрудничество, и почему на конференции в Мюнхене было спокойнее, чем год назад.

  • Показательные учения на полигоне Дзарцем
    Ворошиловский стрелок

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил масштабные боевые учения на полигоне "Дзарцем" и рассказал о своем отношении к оружию.

  • III Пленум ЦК КПРФ, архивное фото
    Это провокация!

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией информацию о том, что у сына кандидата в президенты России Павла Грудинина есть недвижимость в Латвии.

  • Символ серпа и молота
    Война с памятниками

    В Литве вандалы осквернили мемориал советским активистам, расстрелянным в 1946 году "лесными братьями" – какова реакция местных властей?

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Мэрцишор
Весна идет в Молдову - в Кишиневе снова продают мэрцишоры
Извержение вулкана в Индонезии
В Индонезии на острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг
Выборы президента России
Как в Молдове можно выбрать президента России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться