Бондаренко: Россия - это Европа для тех, кто с ней знаком

Большая часть населения Западной Европы не считает Россию частью Европы, но жители Польши придерживаются противоположной точки зрения, показал опрос "Sputnik.Мнения".
Неевропейской страной Россию считают более половины французов (65 процентов) и британцев (52 процента). В Германии такого мнения придерживаются 46 процентов опрошенных.
При этом немцев, которые признают Россию частью Европы, все же чуть больше — такого мнения придерживаются 49 процентов респондентов. Интересно также и то, что люди старшего возраста, а также граждане стран ЕС с высоким уровнем образования чаще считают Россию частью Европы.
Подобные итоги опроса могут показаться странными, но при внимательном анализе все встает на свои места, утверждает в эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
"По большому счету, это продолжение той системы по разделу мира, которая появилась после Второй мировой, и никуда это не делось. Польские элиты пытались и пытаются внедрить в массы русофобские идеи, будто Россия — это дикий зверь, но простые люди помнят, кто освободил Польшу", — сказал эксперт.
По мнению политолога, поляки — не единственный народ, понимающий, что Россия — это Европа.
"Французы находятся под информационным прессингом, и получается, что Россию считают Европой те народы, которые были знакомы с Россией на протяжении хотя бы трех последних поколений. Поляки, восточные немцы, думаю, чехи, словаки и венгры", — резюмировал Бондаренко.