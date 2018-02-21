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Владимир Брутер
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Брутер: для жителей стран ЕС все, что восточнее Праги, – "чистое поле"

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Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова результаты опроса, согласно которому большинство жителей стран ЕС не считают Россию частью Европы.

Жители "старой" Европы не считают Россию Европой в отличие от граждан Польши. Такие данные приведены в опросе "Sputnik. Мнения". Большая часть французов (порядка 65 процентов) и около 46 процентов немцев заявили, что Россия, по их мнению, не является частью Европы. Только подавляющее большинство поляков (77 процентов) считают, что Россия относится к Европе.

Глобус мира
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Кто в ЕС считает Россию частью Европы

Интересным является тот факт, что жители западноевропейских стран старшего поколения, а также высокообразованные люди чаще заявляют о том, что Россия — это часть Европы, в отличие от своих менее эрудированных сограждан.

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Этот опрос был проведен для Sputnik старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 20 по 20 сентября 2017 года во Франции, Германии, Великобритании и Польше. В опросе участвовали граждане от 18 лет и старше, немногим более 800 человек в каждой стране.

О том, почему в большинстве стран ЕС Российская Федерация воспринимается на стереотипном уровне: Сибирь, медведи, снег и холод, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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Sputnik. Мнения: жители ЕС не считают Россию частью Европы
Теги:
Европарламент, Sputnik.Мнения, Молдова - ЕС, опрос "Sputnik.Мнения", Россия-Евросоюз, восточная европа, Европа, двусторонние отношения, Запад, западное общество, Россия, Международный институт гуманитарно-политических исследований, Владимир Брутер, Варшава, Берлин, Франция, Париж, Евросоюз, Польша, Германия, Москва, Лондон, Великобритания, Брюссель, Россия, Политика



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