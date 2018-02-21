Тирон: зарубежные сомелье признают высокий класс молдавских дивинов

Организатор выставки "EXPOVIN Moldova - 2018" Марина Тирон в эфире радиостудии Sputnik рассказала о том, как международные эксперты отзываются о знаменитых марках молдавских дивинов.

Сегодня, 21 февраля, в Кишиневе начала свою работу Международная специализированная выставка винодельческой промышленности "EXPOVIN Moldova — 2018" и Международный дегустационный конкурс "WINES&SPIRITS CONTEST- 2018". Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова является генеральным мультимедийным партнером масштабного мероприятия.

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Выставка и конкурс — это единый проект в формате "В2В", предусматривающий заключение прямых договоренностей и контрактов между производителями винодельческой продукции из стран СНГ и Европы. Запланированные мероприятия проводятся только для специалистов отрасли в течение трех дней, с 21 по 23 февраля, во Дворце Республики.

Ключевое событие проекта — дегустационный конкурс "BLACK SEA REGION WINES & SPIRITS CONTEST — 2018". Коллегия жюри конкурса сформирована из 5 комиссий, по 7 экспертов в каждой. Оценивать образцы вин и крепких спиртных напитков будут 22 дегустатора из 17 стран (Франции, Великобритании, Кореи, Канады, Словении, Словакии, Украины, Польши, Беларуси, России, Венгрии, Италии, Германии, Азербайджана, Грузии, Чехии и Румынии), а также специалисты из Молдовы.

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Между тем, среди ценителей дивинов спросом и заслуженной популярностью пользуются напитки из Франции, которые считаются чуть ли не эталоном качества.

Однако и молдавские дивины могут посоревноваться по качеству со своими французскими "собратьями".

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О том, как отзываются международные эксперты-дегустаторы и сомелье о молдавских дивинах, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала организатор выставки "EXPOVIN Moldova — 2018" Марина Тирон.