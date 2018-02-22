Фитин: в Сирии власти США подыгрывают террористам

Вернуть жизнь Дамаска в мирное русло возможно только после уничтожения террористических ячеек в Восточной Гуте, пригороде Дамаска — такого мнения придерживается эксперт РИСИ, востоковед, Владимир Фитин. По его словам причина эскалации насилия очевидна.

"Весь этот коктейль террористов в Восточной Гуте не принял концепцию мирного сосуществования. На протяжении всего времени с момента соглашения о зонах деэскалации продолжались обстрелы территории города. Под огонь попали, в том числе Посольство России, Торгпредство, Центр по примирению, которым руководят российские военные. Провокации продолжаются все время", — заявил политолог.

Западные партнеры, и прежде всего США вовсе не заинтересованы в разрешении террористических угроз в Сирии, утверждает эксперт.

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"Бесконечные призывы со стороны США к России прекратить зверства в Восточной Гуте — это знак того, что они заинтересованы в том, чтобы сохранить эти террористические нарывы на теле Сирии. Если их не ликвидировать этот вирус и дальше будет распространяться по всему организму", — сказал Фитин.