Топорнин: проблема не в количестве беженцев, а в их интеграции

Лидеры Евросоюза жестко обвиняют премьера Венгрии Виктора Орбана в авторитаризме за его бескомпромиссную позицию в отношении мигрантов с Востока, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Однако, по мнению ведущего, Орбан вовсе не сумасшедший: европейской цивилизации действительно угрожает исчезновение под давлением извне.

Насколько серьезны опасения Орбана, и прав ли ведущий Такер Карлсон, считая, что европейскую цивилизацию разрушат приезжие? Об этом в эфире радио Sputnik говорит политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Я бы не стал так драматизировать ситуацию как этот телеканал. Особенно насчет угрозы цивилизации. В ЕС живет более 600 миллионов человек. Разные нации и народы, а не единая масса. Несколько прибывших — даже миллионов — не играют, на мой взгляд, решающей роли. Проблема в том, насколько глубоко и быстро прибывшие беженцы и мигранты адаптируются и интегрируются ", — сказал эксперт.