Кожокару: всего 3% учеников автошкол сдают экзамен с первого раза

Наверняка, большинство молодых людей в наше время хотят водить машину. Так, достигнув нужного возраста, они стремятся скорее пойти в автошколу, чтобы получить заветное водительское удостоверение. Однако сдать финальный экзамен удается далеко не каждому.

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Заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, каков процент тех, кому удается сдать экзамен с первого раза.

"Молдова, действительно, занимает самые низкие позиции по проценту сдачи экзаменов с первого раза. У нас есть статистика, что в европейских странах с первого раза сдают до 60% учеников, в то время как у нас показатели 3-5%", — отметил Олег Кожокару.

Собеседник отметил, что причиной таких низких показателей является и то, что многие идут в автошколу не для того, чтобы научиться водить, а за компанию.