Эксперт: за 2017 год Молдова экспортировала 75 млн литров вина в страны СНГ

В Кишиневе начали свою работу Международный дегустационный конкурс BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS и специализированная выставка EXPOVIN MOLDOVA. По словам организатора выставки Марины Тирон, целью обоих начинаний является демонстрация потенциала молдавских производителей вина и увеличение продаж винной продукции Молдовы за рубежом.
В качестве экспертов приглашены квалифицированные сомелье из 16 стран мира.
Советник президента Молдовы по агропромышленному комплексу Ион Пержу в ходе выставки отметил, что с 2015 года экспорт молдавского вина вырос почти на 40%.
"Молдова является одним из самых крупных производителей вина. Наши вина не только могут конкурировать с французскими, итальянскими и испанскими, но и в некоторых случаях превосходят их по качеству", — заявил он.
Ион Пержу подчеркнул, что за прошлый год Молдова экспортировала в страны СНГ порядка 75 миллионов литров вина.