Шеларь: в Молдове бизнес выгодно открывать только в сфере торговли

Молдова вновь оказалась на 44 строке из 190 в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Несмотря на это, она была высоко оценена по части создания нового бизнеса — 95 баллов из ста.

Козырев: для современной экономики нужны цифровые люди>>>

Так, чтобы начать новый бизнес предпринимателям необходимо пройти всего четыре процедуры. По статье регистрации имущества республика заработала 83 пункта, а по получению разрешения на строительство — примерно 52.

Эксперты отмечают, что эти показатели не совсем точно отражают реальную картину, и, несмотря на то, что теоретически открыть бизнес легко, развивать его в нынешних условиях является задачей не из легких.

"С точки зрения объема инвестиций на одного жителя страны, мы позади планеты всей. Этот объем очень медленно растет. Если посмотреть на объем инвестиций в основной капитал, то мы увидим, что банки неохотно выдают кредиты юридическим лицам, и основным источником по-прежнему являются собственные средства", — отметила Галина Шеларь.

Экономика Молдовы — взгляд без иллюзий>>>

Собеседница добавила, что несмотря на улучшающиеся показатели, ситуация в бизнес-среде Молдовы оставляет желать лучшего.

"Мы должны понимать, что деньги у нас вкладываются и растут только в тех сферах экономики, из которых эти деньги можно очень быстро вывести. Это, прежде всего, торговля. Если что-то не получилось — не закупил товар, отдал помещение и все", — заключила Галина Шеларь.