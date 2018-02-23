Брутер: ограничение показа российских передач – экспорт русофобии в ЕС

Политолог Владимир Брутер рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о причинах, побудивших парламент принять так называемый закон о противодействии пропаганде.

В понедельник, 12 февраля, в Молдове вступил в силу запрет на трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России, о чем было сообщено на сайте Координационного совета по телевидению и радио (КСТР).

За нарушение закона грозит штраф в 40-70 тысяч леев, за повторное нарушение — от 70 до 100 тысяч леев. Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.

Закон о борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской, был утвержден спикером Андрианом Канду с разрешения Конституционного суда. Закон был отклонен президентом Игорем Додоном.

Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена.

О причинах, побудивших молдавских парламентариев принять такой противоречивый для общества закон в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.