Гайчук: в сознании народа Молдовы 23 февраля – это день мужчин

Почему граждане Молдовы продолжают отмечать 23 февраля, несмотря на то, что дата не включена в реестр официальных праздников страны: об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказал генерал Виктор Гайчук.

Несмотря на то, что в Молдове 23 февраля не является официальной праздничной датой, и на государственном уровне не отмечается, в повседневной жизни граждан этот праздник укоренился и ассоциируется у большинства населения с негласным днем всех мужчин.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы поздравил граждан с 23 февраля

Тысячи представителей сильного пола, служивших в рядах Вооруженных сил СССР, воинов-интернационалистов продолжают отмечать 23 февраля. В то же время их спутницы жизни — матери, жены, дочери, сестры стараются порадовать в этот день тех, кто знает цену мирному небу над головой. Они готовят праздничный стол, стараются подарить какой-либо оригинальный подарок.

Мы же решили выяснить: как стоит относиться к этой дате, которую официальные лица страны стараются не замечать, а люди по-прежнему празднуют?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экс-министр обороны республики, генерал Виктор Гайчук.