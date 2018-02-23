Ковалева: главным ориентиром жизни в Молдове стало личное обогащение

Что произошло с молдавским обществом, и почему безразличие и жажда личного обогащения зачастую затмевает все то, что раньше отличало жизнь гражданина Молдовы: сострадание и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала доктор психологии Елена Ковалева.

Обществу нужны нравственные ориентиры, с оглядкой на которые оно могло бы развиваться. Видя положительный пример, чисто на подсознательном уровне человек склонен соотносить свои поступки с тем, кому он хотел бы подражать. Об этом говорят психологи.

Однако нищета и безысходность, отсутствие гражданского воспитания и культурно-просветительской работы в селе зачастую приводят к тому, что граждане республики сознательно идут на нарушения закона, могут украсть что-нибудь у соседа или даже родственника, лишь бы не оставаться в петле бедности, лишь бы хоть немного повысить свой материальный уровень.

Не отстают от них и те, кому грех жаловаться на свою долю: люди обеспеченные тоже входят в азарт и хотят обогатиться еще больше, забывая о том, что в непосредственной близости от них живут те, кому необходимо протянуть руку помощи, а у иных и вовсе не хватает на кусок хлеба.