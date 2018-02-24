Осталеп: что ждет Майю Санду и Андрея Нэстасе

Отношения Майи Санду и Андрея Нэстасе сложны, извилисты и непредсказуемы.
Последняя интрига — пойдут ли два формирования, которые возглавляют политики, на выборы в виде коалиции.
На этот вопрос отвечает политолог Валерий Осталеп.
"Я считаю это неважно. Этот сегмент, на котором играют два игрока, — Санду и Нэстасе, он в любом случае будет распределен между ними. Речь тут скорее идет о политической судьбе господина Нэстасе. Потому что он однажды уже уступил, и это не пошло на пользу его рейтингу. Возможно он уступит сейчас во второй раз", — сказал Осталеп.
Чтобы попасть в парламент возможной коалиции, нужно преодолеть барьер в 8%.
Это вполне возможно, утверждает собеседник.
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"То, что в парламент они войдут, — я не сомневаюсь. То, что Майя Санду возглавит блок или будет отдельной партией, — я не сомневаюсь. Но все эти трения между ними, "конкурсы", не имеют отношения ни к нам, как к избирателям, ни к результатам предвыборной гонки", — резюмировал эксперт.