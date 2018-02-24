Петровская: Венгрия и Польша займутся реформой Евросоюза

Эксперт РИСИ говорит об амбициях восточноевропейских стран, и о том как ими используется проблема мигрантов и беженцев

8 апреля в Венгрии пройдут всеобщие выборы. Вероятность того, что Виктор Орбан станет премьер-министром Венгрии в третий раз, крайне велика. Соцопросы свидетельствуют, что его поддерживают примерно 50% венгров.

Причины популярности Орбана, по мнению эксперта РИСИ Оксаны Петровской в том, что ему удается действовать жестко и эксплуатировать тему борьбы с мигрантами.

"Ему удалось зачистить политическое поле своей борьбой с НПО, которую он ведёт под лозунгом борьбы с Соросом, поправками к Конституции, внесенными еще в 2011 году, и достаточно жесткой борьбой с конкурентами. Именно на этой волне, борьбы с миграцией, ему удается достаточно хорошо удерживаться у власти и иметь большую популярность у венгров", — сказала эксперт.

В настоящий момент, продолжает Петровская, Венгрия и Польша стали все больше противостоять Брюсселю, и вовсе не стремятся "приблизиться к ядру ЕС" как другие "младоевропейцы".

"Не приблизиться к ядру, а диктовать свои условия. Они пытаются "сколотить" блок из тех стран, которые чувствуют себя не особенно уютно в ЕС, чтобы реформировать его. Очень сильно (и, видимо, это хорошо чувствуют в Польше и Венгрии) понимание того, что ЕС движется не в том направлении, они недовольны нынешней формой ЕС и политикой Брюсселя", резюмировала эксперт.