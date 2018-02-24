Психолог: скажу, когда нужно готовиться к 8 марта

Международный женский день давно и плотно вошел в жизнь нашего общества и празднуется с не меньшим энтузиазмом, чем праздники религиозные. Вместе с тем, порой, слышны голоса тех, кто утверждает, что 8 марта — это устаревший и сексистский праздник, оскорбляющий современных женщин. Исчезнет ли Международный женский день? За разъяснением Sputnik Молдова обратился к психологу Елене Ковалевой.

"Это праздник, когда мы отмечаем отношения. Поэтому он является возможностью реализовать эти отношения. Ярко, представительно. Чтобы любимая женщина знала, что о ней думают и заботятся. Я не думаю, что этот праздник исчезнет. Он может изменить форму или время празднования, но сам праздник нужен человеку", — сказала психолог.

Когда именно нужно начинать готовится к празднованию Международного женского дня? Зависит ли это от силы чувств?

"Думать целый год о 8 марта не стоит. Думаю, что достаточно после 14 февраля начинать думать о следующем празднике. Кстати, 14 февраля тоже праздник отношений и наше общество его приняло, хотя праздник новый и не традиционный для нас. И 8 марта праздник продолжится. Он никогда не уйдет в прошлое", — отметила Ковалева.