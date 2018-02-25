Кожокару: большинство ДТП в Молдове происходят по вине опытных водителей

Автоэксперт Олег Кожокару рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, кто чаще всего становится виновником ДТП.

Процент дорожно-транспортных происшествий в Молдове продолжает расти. За прошедший год было зарегистрировано порядка 2300 аварий, в результате которых пострадали около 2600 человек.

Автоэксперт Олег Кожокару рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, кто чаще всего становится виновником ДТП.

"Как показывает практика, новичок, который только что закончил автошколу чувствует себя за рулем очень неуверенно, и, соответственно, едет всегда достаточно медленно и аккуратно. А вот теми, кто позволяет себе превышать скорость и даже выпивать за рулем, чаще всего оказываются опытные водители. Они зачастую и становятся виновниками аварий", — заявил эксперт.

Собеседник также отметил, что причиной дорожно-транспортных происшествий, в основном, становится превышение скорости или вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.