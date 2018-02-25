Гнатюк: в следующем туре планирую превзойти самого себя

Участник второго Международного вокального конкурса "Ты супер!" Максим Гнатюк рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, чем удивит зрителей в следующем туре.

Восемнадцатилетний житель Бельц Максим Гнатюк прошел в следующий тур второго сезона Международного вокального конкурса "Ты супер!", организованного телеканалом НТВ и Международным агентством и радио Sputnik.

Для своего выступления участник из Молдовы выбрал сложную композицию на итальянском языке "Il mondo".

Все члены жюри поддержали участника, нажав "зеленую кнопку".

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В эфире радиостудии Sputnik Молдова Максим рассказал о том, чем удивит зрителей в следующем туре.

"На этот раз я буду петь песню на русском языке, уже не в академической манере, и ставку сделаю скорее не на сам вокал, а на смысл песни", — заявил участник.

Максим также отметил, что в следующем туре приложит все усилия для того, чтобы пройти дальше.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса "Ты супер!" принимают участие 82 ребенка в возрасте от 8 до 18 лет из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.