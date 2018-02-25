Врач: использование бытовой химии наносит серьезный вред здоровью

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в эфире радио Sputnik о том, как бытовая химия влияет на здоровье человека.

В течении 22 лет норвежские ученые проводили исследования о влиянии бытовой химии на организм человека. Эксперты пришли к выводу, что у тех людей, которые часто используют чистящие средства, риск заболевания астмой увеличивается до 40%. Более того, вред частых уборок с применением чистящих средств был приравнен к ежедневному выкуриванию пачки сигарет.

Данное заключение в эфире радио Sputnik прокомментировал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Бытовая химия содержит несколько компонентов, которые очень плохо влияют на дыхательные пути. Это, конечно же, хлор и аммиак. При использовании чистящих средств эти вещества испаряются и попадают в организм человека", — заявил эксперт.

Владимир Болибок также дал рекомендации, как обезопасить себя от вредных веществ при использовании бытовой химии.

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"Говоря о безопасности, следует отметить, что проводить уборку с использованием таких средств обязательно нужно в хорошо проветриваемом помещении. Вообще, вся бытовая химия опасна, поэтому использовать ее нужно как можно реже", — подчеркнул врач.