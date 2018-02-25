Калистратова: бытовые навыки помогут мальчику стать мужчиной

О том, как нужно воспитывать из мальчиков настоящих мужчин, в эфире радио Sputnik рассказала детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова.

"Одна из причин подростковых трудностей состоит в том, что детям вовремя не дали определенный диапазон свободы, вместе с которой приходит и ответственность. Что такое ответственность? Это, когда я понимаю и беру на себя последствия своих поступков", — считает собеседница радио Sputnik.

Эксперт в области психологии отметила, что дети способны помогать в домашних делах уже с двух лет, однако многие родители пресекают детскую инициативу, думая, что это приведет к еще большим проблемам.

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В итоге, говорит Анфиса Калистратова, к 15 годам вырастает инфантильный подросток с далеко идущими последствиями.

"Если к мальчику не обращаться в быту, то он вырастает с пониманием, что женщина должна это делать. И вот здесь большая яма для разбитых семей. Мальчик начинает искать себе не женщину для отношений, а обслуживающий персонал. Он боится, а кто же его накормит и постирает. А если он независим, он сам может это сделать, ему не нужна кухарка или прачка. Он ищет себе достойную пару, которая будет его понимать и воспринимать его как мужчину", — заключила она.

О том, как из мальчиков воспитать настоящих мужчин, психолог Анфиса Калистратова рассказала в эфире радио Sputnik.