Химик: электронные сигареты провоцируют рак

В Кишиневе часто можно заметить курьезную картину: люди постарше зачастую не могут понять, что это за металлические предметы в руках у молодых людей, и почему они выпускают такие большие клубы пара.

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Надо признать, что за последние несколько лет электронные сигареты ("вейпы") плотно вошли в жизнь молодого поколения. Однако так ли "не страшен черт", как его малюют, оправдан ли маркетинговый стереотип о том, что электронные "девайсы" безвредны?

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Доктор химических наук, академик Российской академии естественных наук Вадим Мальцев в эфире радио Sputnik рассказал о том, какие фатальные для человеческого организма вещества могут содержаться в жидкостях для электронных сигарет, и каким химическим реакциям подвергается содержимое "вейпов" при нагревании.