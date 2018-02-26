Жук: почему у Молдовы мало шансов стать членом ЕС

Политолог Виктор Жук в эфире радиостудии Sputnik Молдова объяснил расширение штата правительственных чиновников, во главе с вице-премьером, чья деятельность будет направлена на сближение республики с ЕС и выполнение ею Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В результате проведенной в Молдове реформы центрального публичного управления была внедрена новая должность — вице-премьера по европейской интеграции, которую занял бывший глава МИДЕИ Юрий Лянкэ.

© REUTERS/ Inquam Photos/Octav Ganea Политолог о том, почему жители Молдовы не видят результатов евроинтеграции

В то же время сохранилось и Министерство иностранных дел и европейской интеграции, которое возглавляет Тудор Ульяновски.

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По мнению замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктора Жука, в республике должны быть как Министерство иностранных дел, так и вице-премьер по евроинтеграции.

"Министерство иностранных дел должно заниматься внешней политикой Молдовы, а для европейского сближения, тем более после подписания Соглашения об ассоциации, необходимо или Министерство европейской интеграции, или хотя бы бюро или офис. Они должны заниматься не внешней политикой отношений с ЕС, а оказывать консультацию другим институтам власти для того, чтобы успешней реализовать Соглашение об ассоциации", — заявил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Эксперт отметил, что расширение штата чиновников, ответственных за евроинтеграцию, необходимо, несмотря на то, что у Молдовы нет плана по вступлению в ЕС, а также видимых перспектив стать членом Евросоюза.

"Речь не идет о европейской интеграции, не идет о том, чтобы стать полноправным членом ЕС. Молдове до этого еще далеко. Речь идет, во-первых, о сближении с ЕС, а, во-вторых, о необходимости воплотить в жизнь положения Соглашения об ассоциации. Эти соглашения являются движущей силой модернизации", — подчеркнул политолог.

Ранее спикер Парламента РМ Андриан Канду заявил о намерении подать заявку на вступление Молдовы в ЕС уже 2018, году.

На что еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан ответил, что Молдове, в первую очередь, необходимо сконцентрироваться на проведении реформ.

"На нынешнем этапе важно сосредоточиться на ключевых реформах и внедрении Соглашения об ассоциации", — сказал он.