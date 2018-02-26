Гусев: хоккеисты "без страны" доказали, что с Россией необходимо считаться

Сборная России по хоккею, прозванная в социальных сетях "Красной машиной", обыграла в финале ОИ-2018 команду Германии со счетом 4:3, впервые в истории завоевав олимпийское золото. Новость об этом газета New York Post опубликовала под заголовком "Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее", что вызвало недовольство в социальных сетях.

"Эта оценка показывает, что американские власти и подконтрольные им СМИ не оставляют попыток дискредитировать Россию и российский спорт. Они просто заигрались. Да, мы были лишены флага и гимна на этой Олимпиаде, но это наши хоккеисты, они представляли не только себя, но и нашу Родину", — заявил в эфире радио Sputnik Александр Гусев, комментируя "трактовку" событий американскими СМИ.

© Sputnik/ Александр Вильф Историческая победа: российские хоккеисты завоевали золото на Олимпиаде

Политолог также отметил, что несмотря на различного рода инсинуации, все понимают, что это победа России.

"Я поздравляю Россию и российских хоккеистов с этой замечательной победой. Жаль, конечно, что они не прошли с флагом на завершении Олимпиады, но они поставили жирную точку и показали всему миру, что Россия — это та страна, с которой необходимо считаться", — отметил Александр Гусев.

Поздравил спортсменов также и президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Дорога к чемпионскому титулу была нелёгкой. Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.