Гырбу: депозиты в банках Молдове стали невыгодны

Согласно данным, обнародованным на сайте Национального банка Молдовы, в настоящий момент процентная ставка по депозитам овернайт составляет 3,5%, по кредитам овернайт 9,5%. В то же время, по информации того же источника, уровень годовой инфляции в январе 2018 года составил 6,5%.

"Даже сейчас мы видим, что ставка по депозитам меньше, нежели уровень инфляции. Экономические и физические лица, которые решают открыть депозит в банке, уже теряют в реальном выражении", — отметил собеседник.

По его словам, это происходит из-за высокой ликвидности, присутствующей в молдавской экономике, что, в свою очередь, связано с действиями Национального банка, который увеличил объемы денежной массы в стране.

"Надо вспомнить тот факт, что в прошлом году Национальный банк купил на рынке около 500 миллионов долларов. Для того, чтобы купить такую огромную сумму денег, Национальный банк печатает деньги. В прошлом году было напечатано около 8 миллиардов леев, а это деньги без прикрытия, они не были созданы коммерческими банками, это просто инфляционная масса леев, которая вошла в национальную экономику. Из-за этого сильно выросла и ликвидность коммерческих банков, в обращении находится большая масса молдавских леев", — добавил эксперт.

Эмиссия денежных средств создала для коммерческих банков весьма комфортные условия. Им нет смысла привлекать еще больше денежных средств, чем являются депозиты. Впрочем, Виорел Гырбу считает такую политику деструктивной.

"Я думаю, что такого рода эволюция негативно влияет на национальную экономику и на рост цен", — резюмировал он.