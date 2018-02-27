Голубовский: налоговая доберется и до владельцев криптовалют

Эксперт прокомментировал в эфире радио Sputnik планы одной из крупнейших площадок обмена криптовалюты Coinbase по передаче Налоговому управлению США данных о 13 тысячах своих клиентов.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Cointelegraph, в Coinbase предупредили, что налоговикам предоставят сведения об имени пользователя, его дате рождения, адресе, индивидуальном номере налогоплательщика и истории транзакций на площадке за 2013-2015 годы.
Почему анализируя биткоин, эксперты заговорили об "эффекте виагры">>>
Власти подозревают, что некоторые пользователи не заплатили налоги с криптовалютных транзакций на сумму от 20 тысяч долларов.
По словам аналитика российской финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрия Голубовского, чем больше развивается тренд на легализацию криптовалют, тем ближе она становится к обычным деньгам.
"Если вы пользуетесь какими-то белыми сервисами, это фактически то же самое, что вы пользуетесь банками — анонимности там не было и не будет. База данных публична", — отметил собеседник.
Поэтому если частное лицо решило приобрести, к примеру, биткойн, рассчитывать на сохранение анонимности не стоит, говорит Дмитрий Голубовский.
Эксперт: биткоин — это долгосрочная и проигрышная лотерея>>>
"Это более прозрачная система, чем банк. Потому что банк раскроет вашу цепочку транзакций суду, а блокчейн раскроет первому встречному", — резюмировал специалист.