Голубовский: налоговая доберется и до владельцев криптовалют

Персональные данные о владельцах криптовалют доступней, чем о клиентах коммерческих банков, утверждает финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Эксперт прокомментировал в эфире радио Sputnik планы одной из крупнейших площадок обмена криптовалюты Coinbase по передаче Налоговому управлению США данных о 13 тысячах своих клиентов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Донос: изобрести криптовалюту можно и в Молдове

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Cointelegraph, в Coinbase предупредили, что налоговикам предоставят сведения об имени пользователя, его дате рождения, адресе, индивидуальном номере налогоплательщика и истории транзакций на площадке за 2013-2015 годы.

Почему анализируя биткоин, эксперты заговорили об "эффекте виагры">>>

Власти подозревают, что некоторые пользователи не заплатили налоги с криптовалютных транзакций на сумму от 20 тысяч долларов.

По словам аналитика российской финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрия Голубовского, чем больше развивается тренд на легализацию криптовалют, тем ближе она становится к обычным деньгам.

"Если вы пользуетесь какими-то белыми сервисами, это фактически то же самое, что вы пользуетесь банками — анонимности там не было и не будет. База данных публична", — отметил собеседник.

Поэтому если частное лицо решило приобрести, к примеру, биткойн, рассчитывать на сохранение анонимности не стоит, говорит Дмитрий Голубовский.

Эксперт: биткоин — это долгосрочная и проигрышная лотерея>>>

"Это более прозрачная система, чем банк. Потому что банк раскроет вашу цепочку транзакций суду, а блокчейн раскроет первому встречному", — резюмировал специалист.