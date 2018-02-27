Журавский: нынешних спортсменов мотивируют деньги, а не патриотизм

Почему современный мир убивает в спортсменах любовь к Родине, а на первый план выступают финансовые побуждения, на эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik ответил председатель Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский.

"Раньше патриотизма было намного больше. Я приезжал с Чемпионата мира с тремя медалями в аэропорту меня встречала только жена, а на второй день я уже шел на тренировку. Я даже не знал, где министерство находится. А сейчас у молодого поколения материальная база в первую очередь", — сказал заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный олимпийский призер, каноист Николай Журавский.

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По мнению собеседника, трудно требовать от легионеров, представляющих Молдову на различных международных соревнованиях, проявления любви к нашей стране. Тут побеждает стремление проявить себя на международной спортивной арене. В этом смысле и нынешние зимние Олимпийские игры не исключение.

"Что касается австрийского спортсмена, я думаю, что для него престижно участие в олимпийских играх. Конечно, я не могу бить себя кулаком в грудь и говорить, что он будет гордиться тем, что представляет Молдову. Он граждан другой страны, он австриец. То, что ему оказана честь поучаствовать в Олимпийских играх — это для него плюс", — добавил известный спортсмен.

Проблема отсутствия патриотизма у молдавских спортсменов стала острой проблемой, считает собеседник. Как говорит Николай Журавский, чувство гордости за свою страну всегда должно присутствовать, потому что, по его утверждению, является мощным стимулом для победы.

"Когда ты чувствуешь, что представляешь свою нацию и свою страну, то естественно и мобилизация другая. Ты концентрируешь все свои силы, становишься намного конкурентноспособней", — резюмировал трехкратный олимпийский призер.