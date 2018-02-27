Брутер: Запад продолжает разговаривать с Россией на языке "холодной войны"

Политолог Владимир Брутер в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, почему на Западе хотят видеть в России полюс геополитического противостояния, а не партнера.

Жители "старой" Европы не считают Россию Европой в отличие от граждан Польши. Такие данные приведены в опросе "Sputnik. Мнения". Большая часть французов (порядка 65 процентов) и около 46 процентов немцев заявили, что Россия, по их мнению, не является частью Европы. Только подавляющее большинство поляков (77 процентов) считают, что Россия относится к Европе.

Этот опрос был проведен для Sputnik старейшей во Франции компанией, занимающейся выяснением общественного мнения, IFop во Франции, Германии, Великобритании и Польше. В опросе участвовали граждане от 18 лет и старше, немногим более 800 человек в каждой стране.

Между тем, почему Запад старается продолжить разговаривать с Россией чуть ли не на языке "холодной войны", упуская возможность выстраивания взаимовыгодных двусторонних отношений? И кто заинтересован в нынешнем геополитическом недопонимании между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.