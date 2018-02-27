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Сергей Охрименко
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Профессор: у народа Молдовы нет обратной связи с властью

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Профессор Сергей Охрименко в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, почему граждане страны не могут в полной мере воспользоваться электронными услугами кабмина, а бюрократические препоны все равно берут верх.

В развитых странах мира, в частности в ЕС, давно и успешно внедрены услуги электронного правительства, благодаря которым любой "простой смертный" может оформить необходимые документы, получить консультацию специалиста или чиновника онлайн посредством интернета, не выстаивая в очередях, давно забыв, что такое "шарканье ножкой" перед власть имущим.

В Молдове проект "электронное правительство" был внедрен сравнительно недавно. И, надо признать, определенных успехов, по оценкам IT-специалистов, на пути устранения бюрократических препон удалось достичь. Однако эффективной обратной связи между рядовым гражданином и чиновником достичь не удалось. Приемные, секретарши, фразы "он занят, сегодня Вас не примет", как звучали ранее, так и слышны сегодня в кабинетах власти.

Между тем, в классическом понимании "электронное правительство" предполагает внедрение пакета технологий, которые направлены на эффективное взаимодействие правительства, различных властей власти, общественных организаций и граждан, экономических субъектов. Основной целью таких инноваций является минимизация взаимодействия между государством и заявителем с сохранением максимального использования всех услуг, которые обязана предоставлять гражданину центральная и местная публичная власть.

Удалось ли все же обеспечить эффективный "feedback" в интернет-отношениях граждан и власти?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал эксперт в области информационных технологий, профессор Сергей Охрименко.   

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Теги:
онлайн-услуги, электронное правительство, цифровые технологии, IT, бюрократия, молдавские чиновники, информационные технологии, власть, интернет, правительство, Академия экономических знаний Молдовы, Сергей Охрименко, Молдова, Кишинев



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