Профессор: у народа Молдовы нет обратной связи с властью

Профессор Сергей Охрименко в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, почему граждане страны не могут в полной мере воспользоваться электронными услугами кабмина, а бюрократические препоны все равно берут верх.

В развитых странах мира, в частности в ЕС, давно и успешно внедрены услуги электронного правительства, благодаря которым любой "простой смертный" может оформить необходимые документы, получить консультацию специалиста или чиновника онлайн посредством интернета, не выстаивая в очередях, давно забыв, что такое "шарканье ножкой" перед власть имущим.

В Молдове проект "электронное правительство" был внедрен сравнительно недавно. И, надо признать, определенных успехов, по оценкам IT-специалистов, на пути устранения бюрократических препон удалось достичь. Однако эффективной обратной связи между рядовым гражданином и чиновником достичь не удалось. Приемные, секретарши, фразы "он занят, сегодня Вас не примет", как звучали ранее, так и слышны сегодня в кабинетах власти.

Между тем, в классическом понимании "электронное правительство" предполагает внедрение пакета технологий, которые направлены на эффективное взаимодействие правительства, различных властей власти, общественных организаций и граждан, экономических субъектов. Основной целью таких инноваций является минимизация взаимодействия между государством и заявителем с сохранением максимального использования всех услуг, которые обязана предоставлять гражданину центральная и местная публичная власть.

Удалось ли все же обеспечить эффективный "feedback" в интернет-отношениях граждан и власти?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал эксперт в области информационных технологий, профессор Сергей Охрименко.