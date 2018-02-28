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Вячеслав Ионицэ
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Ионицэ: в 2018 году жители Молдовы начнут активно тратить свои деньги

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Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ прогнозирует в 2018 году всплеск потребительского спроса в Молдове за счет денежных резервов, накопленных населением в предыдущие годы.

"В 2018 году фактором роста будет потребление. Откуда деньги? В 2016-2017 годах люди были в не очень комфортной ситуации, откладывая потребление. Что привело к сверхликвидности банковского сектора. Банки не знают, что делать с 50% денег, которые у них есть. Нацбанк стерилизовал более 10 млрд. леев, чтобы не убить экономику, потому что эти деньги для нее большой груз", — сказал эксперт.

Экономист не исключает, что в этой ситуации значительно снизятся ставки по депозитам, чтобы отбить у населения желание вкладывать деньги в банки.

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Что, в свою очередь, сможет подтолкнуть людей на растраты. 

"Будет прессинг для того, чтобы заставить людей тратить деньги. У нас сильно упал рынок недвижимости в 2015-2016 годах, потому что ипотека обрушилась. Но 2017 году рынок оживился. Думаю, что будет рост огромный, и в 2018 году тенденция сохранится", — резюмировал эксперт.

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О том, каким образом монетарная политика государства будет способствовать росту потребления, и за счет чего это будет обеспечиваться, экономический эксперт Вячеслав Ионицэ рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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Теги:
рост экономики, потребление, депозиты, спрос, Вячеслав Ионицэ, Экономика, бизнес и финансы



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